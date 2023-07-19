الطيبة: وفاة الطفل إسلام مدني متأثرا بإصابته بحادث دهس

نُقل الطفلان بعيد الحادث، إلى مستشفى "بيلنسون" فيما كانت حالتهما بالغة الخطورة، وأُقرِّت وفاة شقير أمس، فيما أُقرّت وفاة الطفل مدني، الأربعاء.

توفي الطفل إسلام مدني (10 أعوام)، وهو من مدينة الطيبة، الأربعاء، متأثرا بجراح كان قد أُصيب بها من جراء حادث طرق وقع في المدينة، الأحد الماضي.

وأُصيب الطفل مدني، وصديقه علي إسماعيل شقير، من جرّاء اصطدام سيارة بهما، حينما كانا على متن دراجة هوائية، بالقرب من مدخل المدينة.

ونُقل الطفلان بعيد الحادث، إلى مستشفى "بيلنسون" فيما كانت حالتهما بالغة الخطورة، وأُقرِّت وفاة شقير أمس، فيما أُقرّت وفاة الطفل مدني، الأربعاء.

ولقي المسن حميدان العصافرة (65 عاما)، من مدينة الخليل في الضفة الغربية، مصرعه دهسا، قرب عسقلان، وأصيب 6 أشخاص بجراح متفاوتة وصفت بين المتوسطة والخطيرة، وذلك جراء 4 حوادث طرق شهدتها البلاد صباح اليوم الأربعاء.