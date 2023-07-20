وقفة احتجاجية في الناصرة ضد العنف والجريمة

نظمت في مدينة الناصرة وقفة احتجاجية ضد العنف والجريمة، شارك فيها العشرات رجالا ونساء، إلى جانب عدد من القيادات والناشطين السياسيين، بعد ظهر اليوم.

من الوقفة الاحتجاجية بالناصرة، اليوم (عرب 48)

شارك عدد من أهالي الناصرة في وقفة احتجاجية عند دوار البلدية (دوار البيغ)، بعد ظهر اليوم الخميس، احتجاجا على تفاقم العنف والجريمة التي تفتك بالمدينة وراح ضحيتها ما يقارب 15 شابا منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، آخرهم مهران عوايسي (38 عاما) وهو نجل القائم بأعمال نائب رئيس البلدية، محمد عوايسي.

كما شارك في الوقفة الاحتجاجية رئيس البلدية، علي سلام، وعدد من أعضاء البلدية وموظفيها، ورئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، ورؤساء وأعضاء سلطات محلية عربية وبعض الناشطين السياسيين.

ورفع المحتجون لافتات كتبت عليها شعارات منددة بالعنف والجريمة.

وكانت البلدية قد أعلنت، أمس، الإضراب لخمسة أيام احتجاجا على انتشار ظاهرة العنف والجريمة التي تسبب حالة من الهلع في المدينة وتضر بمصالحها.

وكانت بلدية الناصرة، أمس، جلسة طارئة دعا إليها رئيس البلدية علي سلام، في أعقاب جرائم القتل المتكررة التي وقعت في المدينة مؤخرا، وكان آخرها جريمة قتل الشاب مهران عوايسي في الرينة، أول من أمس.

وأقر خلال الجلسة إعلان الإضراب في البلدية لغاية صباح الإثنين المقبل، وتنظيم الوقفة الاحتجاجية اليوم، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مصغرة من المشاركين في الجلسة لعقد اجتماع مستعجل مع قيادة الشرطة، وطلب جلسة مستعجلة مع النواب العرب ولجنة المتابعة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية لمناقشة الجريمة المنظمة.