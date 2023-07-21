الطيبة: تواصل الاحتجاج على شارع 444 ضد مصادرة الأراضي والهدم

تواصلت الخطوات الاحتجاجية في الطيبة ضد سياسة مصادرة الأراضي والهدم في أعقاب إصدار مئات أوامر الإخلاء والغرامات المالية بحق أصحاب أراضي في المدينة.

جانب من الوقفة الاحتجاجية على شارع 444 (عرب 48)

تظاهر العشرات من أهالي الطيبة مساء الجمعة في مفرق الجلمة على شارع 444، احتجاجا على سياسة الهدم والتضييق من قبل السلطات الإسرائيلية.

وجاءت التظاهرة ضمن فعاليات "خيمة التحدي" التي أطلقتها اللجنة للدفاع عن أراضي الطيبة الأسبوع الماضي، والخطوات التصعيدية تصديا لقرارات السلطات الإسرائيلية التي سلمت مئات أوامر الإخلاء والغرامات لأصحاب أراضي في المدينة.

ورفع المتظاهرون لافتات منددة بسياسة التضييق على الأرض والمسكن، كما رددوا هتافات مطالبة السلطات الإسرائيلية بالكف عن ملاحقة أصحاب الأراضي والمزارعين.

ومما يذكر أن السلطات الإسرائيلية كانت قد سلمت في الشهرين الأخيرين المئات من الإنذارات بالتحقيق قبل الإخلاء لأصحاب أراض من الطيبة والمنطقة بالإضافة إلى غرامات مالية.

وقال المزارع صبحي حاج يحيى، لـ"عرب 48"، إن "هذا المخطط يضر بكل المنطقة وليس فقط الطيبة، كافة المنطقة وحتى المجتمع العربي سيتضرر من هذه المخططات. الهدف ليس فقط أراضي الطيبة إنما كل أراضي مجتمعنا الفلسطيني".

وأضاف "لقد تفاجأنا بعد أن أصدرنا مكتوبا يبين طريق نضالنا بتصعيد الخطوات، باتصال أجهزة المخابرات بعدد من أعضاء اللجنة وبي أنا شخصيا وقاموا بتهديدنا".

وتساءل حاج يحيى "أليس من حقنا أن نتظاهر؟ أليست هه الديمقراطية التي يدعون بها؟".

وختم بالقول "على جميع أهالي الطيبة أن يقفوا إلى جانبنا، التظاهرة اليوم كانت متواضعة ولا ترتقي لحجم الكارثة، ولكن الأسبوع القادم أعد أن يكون المئات هنا وفي حال لم تكن كذلك سأقدم استقالتي، فلا يعقل أن أراضي الطيبة تسلب علنا ونقف بأعداد قليلة".