5 إصابات متفاوتة في حادثي طرق بالعفولة وشقيب السلام

أسفر حادثا طرق بالعفولة وشقيب السلام عن إصابة خمسة أشخاص بجروح متفاوتة، فجر اليوم، وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمصابين في مكاني الحادثين ونقلت بعضهم إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

من مكان الحادث بالعفولة، فجر اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)

أصيب خمسة أشخاص بجروح متفاوتة في حادثي طرق وقعا، فجر اليوم الجمعة، بالقرب من مدينة العفولة في مرج ابن عامر، شمالي البلاد، وقرية شقيب السلام في منطقة النقب، جنوبي البلاد.

وجاء في التفاصيل، أفادت مصادر طبية بأن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح متفاوتة في حادث طرق وقع بين حافلة صغيرة لنقل الركاب وسيارة خصوصية بمحاذاة مفترق العفولة، شمالي المدينة. وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية لمصابة (48 عاما) بجروح وصفت بأنها متوسطة، بالإضافة إلى مصابين بجروح طفيفة (50 عاما).

وفي شقيب السلام، أفادت مصادر طبية أنّ حادث طرق وقع بين سيارتين على شارع رقم 25 بالقرب من مفترق البلدة. وقدمت الطواقم الطبية العلاجات الأولية لمصابين، شاب (18 عاما) وصفت حالته بأنها خطيرة، وآخر (23 عاما) إصابته متوسطة، وجرى نقلهما إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفين للتحقيق في ملابسات الحادثين.

210 أشخاص، بينهم 46 عربيا، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام

يستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 210 أشخاص، بينهم 46 مواطنا عربيا، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2023 ولغاية اليوم.

وللمقارنة فقد لقي 352 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع في البلاد خلال العام الماضي 2022. كما لقي 369 شخصا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، و306 في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

ولقي 115 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصارعهم و99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

وفي سياق متصل، يستدل من تقرير جديد أصدرته جمعية "أور يروك" (ضوء أخضر)، حديثا، أن السائقين الشباب ممن دون سن الرابعة والعشرين من المجتمع العربي هم الأكثر ارتكابا لحوادث الطرق القاتلة.

وتبين من التقرير أنه خلال الأعوام 2013 - 2022 شهدت شوارع البلاد نحو 25 ألف حادث طرق تسبب في وقوعها سائقون شبان عرب.

ودعت الجمعية وزارة المواصلات إلى إقرار "الخطة القطرية للأمان على الطرق" وإنقاذ حياة البشر خصوصا السائقين من فئة الشباب.