نقل عامل للمستشفى إثر تعرضه لضربة شمس بطبرية

عانى عامل في ورشة بناء بمدينة طبرية، اليوم، من إصابته بضربة شمس نُقل على إثرها إلى المستشفى للعلاج بعد أن قدمت الطواقم الطبية العلاجات الأولية له في المكان.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)

نُقل عامل (40 عاما) إلى مستشفى بوريا إثر تعرضه لضربة شمس خلال عمله بمدينة طبرية، بعد ظهر اليوم الأحد.

وأفادت مصادر طبية أن العامل شعر بتردي حالته إثر تعرضه لضربة شمس خلال عمله في ورشة بناء في شارع "كابلان" بمدينة طبرية.

وقدمت الطواقم الطبية العلاجات الأولية للمصاب في المكان، ومن ثم نقلته إلى مستشفى بوريا، وتبدو عليه آثار إصابته بضربة شمس.

وفي السياق، حذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافّة.