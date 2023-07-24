جسر الزرقاء: تشييع ضحيتي جريمة القتل والشرطة تفرق المشيعين بالقنابل

رفع المشيّعون في الجنازة الأعلام السوداء، احتجاجا على جريمة القتل التي ارتكبت ليل الجمعة – السبت في ساحة منزلهما بعد أن أطلق جناة النار عليهما.

شيّع نحو ألفي شخص جثماني ضحيتي جريمة القتل في بلدة جسر الزرقاء محمد عماش (19 عاما) ورشا عماش (22 عاما)، مساء الإثنين، فيما اعتدت الشرطة الإسرائيلية على المشيعين وأقدمت على تفريقهم بالقنابل الصوتية.

وانطلقت الجنازة من منزل الضحيتين في المنطقة الشمالية وحتى المسجد بالبلدة، ثم ووري جثمانيهما الثرى في المقبرة إلى مثواهما الأخير.

ورفع المشيّعون في الجنازة الأعلام السوداء، احتجاجا على جريمة القتل التي ارتكبت ليل الجمعة – السبت في ساحة منزلهما بعد أن أطلق جناة النار عليهما.

وعمّ الإضراب في مجلس جسر الزرقاء الأحد، كما أعلن عن الحداد لمدة 3 أيام في البلدة احتجاجا على الجريمة.

وتظاهر العشرات من أهالي جسر الزرقاء مساء السبت وأغلقوا شارع 2 (الشاطئ) بمحاذاة البلدة، احتجاجا على استفحال جرائم القتل بالمجتمع العربي وتقاعس الشرطة في توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.