دير الأسد: إصابة خطيرة إثر حادث دراجة هوائية

قدم الطاقم الطبي الإسعافات الأولية لشاب ونقله على وجه السرعة وهو بحالة خطيرة إلى مستشفى الجليل في نهريا للعلاج، علما أن إصابته بالرأس.

أصيب شاب (18 عاما) من بلدة دير الأسد في الجليل، بجراح وصفت بالخطيرة، وذلك إثر تعرضه لحادث دراجة هوائية صباح اليوم الإثنين.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح جراء حادث طرق في بلدة دير الأسد، وهرع طاقم طبي إلى المكان.

وقدم الطاقم الطبي الإسعافات الأولية لشاب ونقله على وجه السرعة وهو بحالة خطيرة إلى مستشفى الجليل في نهريا للعلاج، علما أن إصابته بالرأس.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، حيث تشير المعلومات الأولية إلى أن الحادث وقع على طريق المدرسة الثانوية، إذ سقط الشاب عن الدراجة الهوائية لأسباب لم تتضح بعد.