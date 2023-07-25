إصابة خطيرة لعامل سقط من علو في نتانيا

أسفر حادث عمل في بلدة نتانيا عن إصابة خطيرة لعامل أربعيني، صباح اليوم، نُقل على إثرها إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

من مكان الحادث بنتانيا، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)

أصيب عامل، يبلغ من العمر 40 عامًا، بجروح وصفت بأنها خطيرة جراء سقوطه عن ارتفاع في شارع "هأورزيم" في بلدة نتانيا، وسط البلاد، صباح اليوم الثلاثاء.

وقدمت الطواقم الطبية العلاجات الأولية للمصاب في المكان، وهو يعاني إصابة بالرأس وحالته خطرة، ثم نقلته على وجه السرعة بسيارة العلاج المكثف إلى مستشفى "لنيادو"، وذلك لاستكمال العلاج.

ونقلت المصادر الطبية عن عمال في المكان بأن العامل سقط عن درج خلال عمله بالترميمات.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.