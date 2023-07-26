إصابة خطيرة لعامل سقط عليه جسم ثقيل بمصنع وسط البلاد

أسفر حادث عمل، صباح اليوم، عن إصابة عامل أربعيني بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر سقوط جسم ثقيل عليه خلال عمله بمصنع في منطقة وسط البلاد.

أصيب عامل (35 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر سقوط جسم ثقيل عليه خلال عمله بمصنع في منطقة وسط البلاد، صباح اليوم الأربعاء.

وجاء في التفاصيل، أن العامل فلسطيني من الضفة الغربية تعرض لإصابة خطيرة إثر سقوط جسم ثقيل عليه خلال عمله داخل مصنع في المنطقة الصناعية بمحاذاة "كيبوتس بلماحيم" إلى الجنوب من مدينة تل أبيب.

وقدمت الطواقم الطبية العلاجات الأولية للمصاب في المكان، ونقلته على وجه السرعة بسيارة الإسعاف المكثف، وهو فاقد للوعي وتحت التخدير والتنفس الاصطناعي، إلى مستشفى "شيبا - تل هشومير" لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.