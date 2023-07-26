وقفة احتجاجية رفضا لزيارة هرتسوغ لبلدية أم الفحم

احتج عدد من أهالي أم الفحم وتظاهروا ضد زيارة الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، لبلدية أم الفحم، صباح اليوم.

تظاهر العشرات من أهالي أم الفحم، صباح اليوم الأربعاء، احتجاجا ورفضا لزيارة الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، لبلدية أم الفحم وعدد من الأماكن والأحياء في المدينة.

ورفع المشاركون في الوقفة العلم الفلسطيني، ورددوا هتافات منددة باستقبال الرئيس الإسرائيلي في بلدية أم الفحم.

ورفضت القوى الوطنية والحراكات الشبابية زيارة هرتسوغ لمدينة أم الفحم، وقالت إن "هذه الزيارة محاولة مرفوضة لحجب صورة التطرف في الحكومة الإسرائيلية الممهورة بخاتم بعض أعضائها مثل وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، وهما يمتازان بالتصنيف في خانة العنصريين إلى جانب رئيس وأعضاء الحكومة المتطرفة، والقيادات في المؤسسات الإسرائيلية المختلفة".

وأكدت القوى الوطنية والحراكات الشبابية أن "أم الفحم ترفض الأسرلة".

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن زيارة هرتسوغ تشمل لقاء مع رئيس البلدية، د. سمير محاميد، وأعضاء من المجلس البلدي في دار بلدية أم الفحم، بالإضافة إلى مديري الأقسام وكبار الموظفين في البلدية، وزيارة لصالة العرض والفنون والمكتبة العامة في أم الفحم، ولقاء مع طلاب مدارس، وعدد من الأهالي.