ضبط أكثر من 2.6 مليون شيكل نقدا في شفاعمرو

زعمت الشرطة أنه "ضُبط أكثر من 2.6 مليون شيكل نقدًا قبل أن يتم غسلها بعد مداهمة محل لمواد البناء في مدينة شفاعمرو يشتبه في استخدامه لغسيل الأموال من الأنشطة الإجرامية".

ضبطت الشرطة الإسرائيلية مبلغا قدره أكثر من 2.6 مليون شيكل داخل محل تجاري بمدينة شفاعمرو، وادعت الشرطة أن مصدر هذه الأموال "من الأنشطة الإجرامية".

ووفقا لزعم الشرطة، أمس الخميس، فإنه "ضُبط أكثر من 2.6 مليون شيكل نقدًا قبل أن يتم غسلها بعد مداهمة محل لمواد البناء في مدينة شفاعمرو يشتبه في استخدامه لغسيل الأموال من الأنشطة الإجرامية، مثل ابتزاز أصحاب المحلات وتجارة المخدرات والأسلحة من قبل أفراد عصابة إجرامية من مدينة شفاعمرو".

وأضافت أن "المحل تابع لرجل من سكان المدينة (48 عامًا)، ويشتبه في انتمائه لعصابة إجرامية تعمل في العديد من الأنشطة الإجرامية في منطقة الشمال. التحقيقات مستمرة".