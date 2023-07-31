اعتقال فلسطيني بزعم ضلوعه بجريمة قتل في تل أبيب

سمحت الشرطة بنشر تفاصيل القضية، اليوم الإثنين، وقالت في بيان لها إن "وحدة مكافحة الجرائم في منطقة اليركون اعتقلت مشتبها به يبلغ من العمر 47 عاما من أريحا، للاشتباه في تورطه في جريمة قتل نفذت في مدينة تل أبيب".

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية فلسطينيا من منطقة أريحا، تنسب له شبهات الضلوع في جريمة قتل نفذت في مدينة تل أبيب في الأسبوع الماضي.

وسمحت الشرطة بنشر تفاصيل القضية، اليوم الإثنين، وقالت في بيان لها إن "وحدة مكافحة الجرائم في منطقة اليركون اعتقلت مشتبها به يبلغ من العمر 47 عاما من أريحا، للاشتباه في تورطه في جريمة قتل نفذت في مدينة تل أبيب".

وحسب المعلومات التي سمح بنشرها، فإن الشرطة شرعت بالتحقيق في جريمة القتل، يوم السبت الماضي الموافق 22 تموز/ يوليو الحالي، وذلك فور تلقيها بلاغا العثور على جثة في المقبرة الإسلامية، في حديقة "الاستقلال" في شارع "سيلا عمانويل" في تل أبيب.

وبحسب نتائج التحقيقات الأولية، فإن الجثة تعود لامرأة ما زالت هويتها مجهولة.

وبالتزامن مع البلاغ بشأن العثور على جثة، اعتقلت الشرطة أحد سكان أريحا، البالغ من العمر 47 عاما، وهو مقيم داخل الخط الأخضر بشكل غير قانوني وبدون تصريح، وذلك للاشتباه في ضلوعه في حادثة قتل، ومنذ ذلك الحين تم تمديد اعتقاله عدة مرات.

ومددت محكمة الصلح في تل أبيب اعتقال المشتبه حتى الثالث من آب/أغسطس المقبل، لاستكمال التحقيق.