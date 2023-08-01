إضراب مفتوح في مجلس الرامة "حتى يتم إطلاق سراح الرئيس شوقي أبو لطيف"

قرر مجلس الرامة المحلي "الإعلان عن إضراب مفتوح وحتى إشعار آخر أو حتى يتم إطلاق سراح رئيس المجلس المحلي، السيد شوقي أبو لطيف".

أعلن مجلس الرامة المحلي عن إضراب مفتوح "حتى يتم إطلاق سراح رئيس السلطة المحلية، شوقي أبو لطيف".

وأكد مجلس الرامة المحلي في بيان مقتضب أصدره، الليلة الماضية، أنه "بعد انعقاد جلسة طارئة الليلة للمجلس المحلي، تقرر الإعلان عن إضراب مفتوح وحتى إشعار آخر أو حتى يتم إطلاق سراح رئيس المجلس المحلي، السيد شوقي أبو لطيف".

وأشار إلى أن "الإضراب يشمل جميع مؤسسات المجلس".

واعتقلت "الوحدة القُطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة - (لاهف 433)" التابعة للشرطة الإسرائيلية، صباح يوم الثلاثاء الماضي، رئيس مجلس الرامة المحلي في منطقة الجليل، شمالي البلاد، بشبهة "الضلوع في جباية أموال (خاوة) في عمليات ابتزاز تحت وطأة التهديد من قبل أقارب عائلته، أعضاء منظمة إجرامية من الشمال، وتنفيذ مخالفات لتبييض أموال".

وهذه المرة الثانية التي تعتقل فيها الشرطة رئيس مجلس الرامة المحلي، إذ أطلقت المحكمة المركزية في الناصرة، مساء يوم 16 شباط/ فبراير 2023، سراحه بشروط مقيدة، بعد أن اعتقلته الشرطة قبلها بنحو 10 أيام، في أعقاب حملة الشرطة الأخيرة التي أطلقت عليها اسم "الملياردير الأسود".