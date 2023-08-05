إصابة خطيرة لسائق دراجة نارية قرب مجدو

أسفر حادث طرق بين دراجة نارية وسيارة قرب مجدو عن إصابة سائق الأولى بجراح وصفت بالخطيرة.

أصيب شاب، يبلغ 21 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث طرق بين مركبة ودراجة نارية قرب مجدو، مساء السبت.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، إذ عانى جروحا خطيرة في الرأس وأطراف جسده.

وأحيل الشاب المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وقال المضمد توفيق ريناوي إن "سائق الدراجة النارية كان على الشارع وهو فاقد للوعي وعانى جروحا خطيرة في الرأس وأطراف جسده، وعلى الفور قدمنا له العلاجات الأولية ونقلناه بواسطة سيارة العلاج المكثف".

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث.