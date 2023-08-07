رامي شحادة يدخل السجن لقضاء محكوميته لمدة عام

دخل رامي شحادة من شفاعمرو، صباح اليوم، إلى سجن "سلمون" ، لقضاء محكوميته بالسجن لمدة 12 شهر، بعد أن أدانته المحكمة بالمشاركة في أحداث هبة الكرامة التي وقعت في أيار/ مايو 2021.

دخل الشاب رامي شحادة (24 عاما) من شفاعمرو صباح اليوم، الأحد، سجن "سلمون" بالقرب من مدينة المغار، وذلك لقضاء محكوميته بالسجن لمدة 12 شهرا، بعد أن أدانته المحكمة بالمشاركة في أحداث هبة الكرامة التي وقعت في أيار/ مايو 2021، دفاعا عن المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح أمام اعتداءات المستوطنين والشرطة الإسرائيلية، ورفضا للعدوان الإسرائيلي على غزة.

وشارك عدد من الأهالي في وقفة إسناد ودعم للشاب رامي شحادة قبيل تسليم نفسه لسلطات السجن.

وسادت مشاعر من الحزن في حديث والديّ المعتقل رامي شحادة، وقالت والدته نبال شحادة لـ"عرب 48" إنه "حاولت أن أتمالك نفسي وعدم البكاء، لكني عجزت، فنحن عائلة مترابطة، لم نفارق بعضنا أبدا، ومن الصعب أن يأخذوا رمي ظلما من حضن عائلته، الظلم صعب جدا. ومع تسليم ابني لسلطات السجن منتصب القامة فقد شعرت بالفخر به، فهو لم يرتكب أي جريمة جنائية، ابني متهم بالدفاع عن المسجد الأقصى وأنا أشعر بالفخر الكبير تجاهه".

أما والده مروان شحادة فقد أكد لـ"عرب 48" أنه "تم التداول في ملف ابني بشكل غريب ومختلف على مدار عامين، وعلى الرغم من دخوله إلى السجن ظلما إلا أنه سيبقى شامخا مرفوع الرأس".

ووجه رامي شحادة كلمة لعائلات معتقلي هبة الكرامة في حديثه لـ"عرب 48" قائلا إنه "من المهم جدا دعم ومساندة الأبناء، كونوا أقوياء، فالشعور بالظلم صعب، وما أشعر به من مشاعر قاسية الآن لا يمكن وصفها. أنا أدفع ثمن تهمة لم أرتكبها، ومفارقة الأهل لمدة عام امر في غاية الصعوبة والقسوة".

وتواجد الناشط السياسي مراد حداد من شفاعمرو برفقة رامي وعائلته، وقال لـ"عرب 48" إنه "في هذه اللحظة أستذكر (منتصب القامة أمشي مرفوع الهامة أمشي). نعم نشعر بالحزن والغصة، ولكن مشاعر الفخر برامي هي الأقوى، بالمفارقة يدخل السجن شاب ينتمي للطائفة المسيحية بتهمة الدفاع عن المسجد الأقصى، نحن نتحدث عن ملف هبة الكرامة، كرامة شعبنا، قضية وجودنا على هذه الأرض. رامي والذي وجهت النيابة ضده تهمة الاعتداء على شرطي، يؤكد بأن التهمة باطلة وأدرك كيفية التعامل مع الملف منذ اللحظة الأولى ضده، وهو يعلم مسبقا أنه يدفع ثمن هويته ووحوده بهذه البلاد".

وفي السياق قال عضو بلدية شفاعمرو، وسام عبود، لـ"عرب 48": "نحن صامدون في أرضنا على الرغم من كل هذا الظلم الذي نشهده ولن نستسلم مهما كان الثمن. للأسف الشديد نحن، اليوم، برفقة رامي شحادة قبل دخوله السجن، وعلى الرغم من عدم ارتكابه أي جريمة حاله حال كل معتقلي هبة الكرامة، فنحن وأهله نفخر به، ونعلم أن الأحكام القضائية الإسرائيلية سياسية عندما يتعلق الأمر بالمواطنين العرب، وهذه الأحكام جائرة وجاهزة مسبقا، والقاضي فقط يقوم بقراءة الحكم الموجود في الدرج بغض النظر عن حيثيات القضية وملابساتها".

هبة الكرامة: دخل الشاب رامي شحادة (24 عامًا) من #شفاعمرو صباح اليوم، الأحد، سجن "سلمون" بالقرب من مدينة المغار، لقضاء محكوميته بالسجن لمدة عام. بعد أن أدانته المحكمة بالمشاركة في #هبة_الكرامة pic.twitter.com/HmVciVyH7w — موقع عرب 48 (@arab48website) August 7, 2023

وقالت الناشطة رلى مزاوي من الناصرة، والتي رافقت رامي وعائلته إلى السجن: "إنها لحظات قاسية جدا أن يدخل شاب من أبناء شعبنا إلى السجن حتى ليوم واحد".

وأكدت مزاوي لـ"عرب 48" أنه "نعلم بأن منظومة الاستعمار هدفها كسر شبابنا، الهدف من السجن ترهيب شبابنا وكسر معنوياتهم هم وأهلهم، وخاصة الكسر النفسي والداخلي، لكننا نعلم بأن رامي لن يسمح لمنظومة الاستعمار بأن تكسره".

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت شحادة في 13 أيار 2021، وتم تقديم لائحة اتهام ضده يوم 17 أيار 2021، وفرضت المحكمة المركزية في حيفا، يوم 9 شباط/ فبراير 2023 الحبس لمدة 12 شهرا وغرامة مالية قدرها ألفي شيكل ودفع تعويض لأحد أفراد الشرطة قدره ثلاثة آلاف شيكل، وذلك على خلفية أحداث هبة الكرامة في أيار 2021.

وكانت المحكمة المركزية في حيفا قد ردّت طلب الاستئناف الذي قدمه محامي الدفاع ماهر تلحمي، يوم 13 تموز/ يوليو الماضي، ضد قرار حبس موكله، كما ردت المحكمة العليا طلب الاستئناف في 3 آب/ أغسطس طلب الاستئناف ضد قرار حبسه.