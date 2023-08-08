طلاب وأهال يحتجون على عدم ترميم ابتدائية مصمص

نظمت لجنة أولياء أمور الطلاب المحلية في مدرسة مصمص الابتدائية، اليوم، تظاهرة احتجاجية ضد عدم إيفاء المجلس بوعوده لترميم مدرسة مصمص الابتدائية.

تظاهر العشرات من طلبة مدرسة مصمص الابتدائية وأهاليهم، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس طلعة عارة المحلي في بلدة سالم، وذلك احتجاجًا على عدم إيفاء المجلس بوعوده في كل ما يتعلق بترميم مدرسة مصمص الابتدائية التي تعاني من سوء في بنيتها.

وجاءت المظاهرة بدعوة من لجنة أولياء أمور الطلاب المحلية في مدرسة مصمص الابتدائية، حيث طالبت اللجنة رئيس المجلس المحلي، محمود جبارين، بترميم المدرسة، والكشف عن تقرير الأمان الخاص بالمدرسة.

ورفع الطلاب المشاركون في المظاهرة اللافتات التي تطالب رئيس المجلس المحلي بترميم المدرسة أو بناء مدرسة آمنة، وكتب على بعض اللافتات: "جدي تعلم بمدرستي، أريد مدرسة تليق بزمني"، و"حقي التعلم في مدرسة آمنة"، و"وين التقرير؟"، و"ابنوا لنا مدرسة آمنة ولا تهدموا مستقبلنا"، و"التعليم سد منيع أمام الجريمة والعنف".

وطالب رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة مصمص الابتدائية، محمد أبو صالح، رئيس المجلس المحلي بالكشف عن تقرير الأمان الخاص بوزارة التربية والتعليم بخصوص الأمان في المدرسة، بالإضافة إلى ضرورة وجود مدرسة آمنة للطلاب في بلدة مصمص.

ووجهت المستشارة التربوية ووالدة طفلة في مدرسة مصمص الابتدائية، ميرفت إغباريّة، كلمتها لرئيس المجلس المحلي بالقول إنه "كنت أنوي نقل ابنتي إلى مدرسة في مدينة أم الفحم، ولكنني مستشارة وأعلم جيدًا الضرر الذي سيعود على ابنتي بسبب نقلها إلى مدرسة أخرى، لذلك عدلت عن هذه الخطوة، ولكن مطالبنا واضحة وبسيطة نريد مدرسة آمنة لأولادنا نريد مستقبل يليق بهم".

والتقى رئيس مجلس طلعة عارة الأهالي المحتجين، وعقّب على المظاهرة بالقول إنه "صحيح كان تقصير معين من المجلس المحلي في طلعة عارة بخصوص مدرسة مصمص الابتدائية، ولكننا تعهدنا للجنة أولياء أمور الطلاب وقمنا بترميم المدرسة وكل ما يلزم الترميم، والمدرسة الآن آمنة لاستقبال الطلبة".

وبخصوص تقرير الأمان، أكد جبارين أن "التقرير مع المجلس المحلي، ولكننا لا نستطيع نشره للجميع، ولكن فحوى التقرير أن المدرسة آمنة وبإمكان الطلاب التعلم فيها بشكل معتاد، وبخصوص مطالب الأهالي سنقوم بكل ما يلزم وأيضًا سنرمم كل شيء قبل افتتاح العام الدراسي".

يذكر أن هذه التظاهرة تندرج ضمن سلسلة من الخطوات والنشاطات التي خاضها الطلاب ولجنة أولياء أمور الطلاب، وهي الثانية خلال العام الجاري، إذ تظاهر العشرات من الأهالي والطلاب في شهر كانون الثاني/ يناير 2023.