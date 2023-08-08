ملثمون اقتحموا سهرة الحناء: إصابة عريس بجريمة إطلاق نار بأم الفحم

بحسب المعلومات المتوفرة، أقدم ملثمون في ساعات متأخرة من الليل على اقتحام قاعه للأفراح في مدينة أم الفحم، وقاموا بإطلاق النار على العريس خلال الاحتفال في سهرة الحناء.

أصيب عريس من مدينة أم الفحم بجراح وصفت بين المتوسطة والخطيرة، وذلك جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار خلال احتفاله بسهرة الحناء في ساعات متأخرة من الليل.

وبحسب المعلومات المتوفرة، أقدم ملثمون في ساعات متأخرة من الليل على اقتحام قاعه للأفراح في مدينة أم الفحم، وقاموا بإطلاق النار على العريس خلال الاحتفال في سهرة الحناء.

وقدمت الإسعافات الأولية للعريس، حيث تم نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ظروف وملابسات جريمة إطلاق النار، دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات.

وخلال مجريات التحقيق والتفتيش، عثرت الشرطة على مركبه في حي الاقواس في أم الفحم، وقد اندلعت فيها النيران، وعلى ما يبدو تم استعمالها في جريمة إطلاق النار.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن، 130 قتيلا، وهي حصيلة جرائم غير مسبوقة مقارنة مع سنوات سابقة.

وتتوالى أحداث العنف وجرائم القتل بشكل يومي في المجتمع العربي، في الوقت الذي يعاني المواطنون من انعدام الأمن والأمان.

وفي الوقت الذي تتصاعد الجريمة بشكل خطير ومستمر في المجتمع العربي، تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.

وتحولت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة في ظل ارتفاع معدلات الجريمة بشكل كبير ومتصاعد.