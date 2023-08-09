اعتقال مشتبه بقتل شريف وإبراهيم شيخ العيد من رهط

اعتقلت الشرطة مشتبها، في الثلاثينيات من عمره، من رهط في منطقة النقب، جنوبي البلاد، بشبهة ضلوعه في جريمة قتل الشابين شريف أنيس شيخ العيد (20) وإبراهيم نضال شيخ العيد (20) من المدينة فجر اليوم الأربعاء.

ووفقا لادعاء الشرطة فإنه "مع نهاية نشاط أجرته الشرطة، الليلة الماضية، بعد استلامها بلاغا حول جريمة إطلاق نار على شارع 40 في منطقة النقب أسفرت عن مقتل شابين من مدينة رهط وإصابة آخر بجروح وصفت بالخطيرة، وعلى إثر وذلك ومع انتهاء التعقب وتحديد أماكن المشتبهين، ضبط اليوم شاب بشبهة ضلوعه بالجريمة".

وأضافت أن المعتقل "أحيل للاستجواب أمام المحكمة، وعلى خلفية ذلك سيمثل غدا أمام محكمة الصلح في بئر السبع لطلب تمديد أمر اعتقاله على ذمة التحقيق".