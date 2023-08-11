طمرة: إصابة شخص في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار عن إصابة شخص بجراح وصفت بأنها متوسطة، أحيل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أصيب شخص، في الخمسينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها متوسطة في جريمة إطلاق نار ارتكبت بمدينة طمرة مساء الجمعة.

وقدم طاقم طبي من مركز "الزهراوي" العلاجات الأولية للمصاب، إذ عانى جروحا في الرأس والبطن وأطراف جسده.

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وجاء عن مستشفى "رمبام"، أن المصاب عانى جروحا في بطنه وقد وصفت حالته بالمتوسطة حتى الطفيفة، علمًا أنه بوعيه ومن المقرر أن يخضع لفحوصات أشعة واستكمال العلاج اللازم.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وفي وقت سابق الجمعة أصيب شخص من اللد (49 عاما) بجراح وصفت بالخطيرة إثر انفجار سيارة في مدينة الرملة.

وتتوالى أحداث العنف وجرائم القتل بشكل يومي في المجتمع العربي، في الوقت الذي يعاني المواطنون من انعدام الأمن والأمان.

وتحولت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة.

في المقابل، تتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بدورها للحد من الجريمة المنظمة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع منظمات الإجرام.

يأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.