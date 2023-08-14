إصابة مشتبهين بحادثة عنف إثر اصطدام دراجتهما بسيارة للشرطة بالناصرة

أصيب مشتبهان بإطلاق نار وإحراق سيارة في مدينة الناصرة، الليلة الماضية، إثر اصطدام دراجتهما بسيارة للشرطة. ووصفت إصابة الأول بالخطيرة والآخر بالمتوسطة.

أصيب شابان، في العشرينيات من عمريهما، في مدينة الناصرة إثر اصطدام دراجتهما بسيارة للشرطة، الليلة الماضية، ووصفت إصابة الأول بأنها خطيرة والآخر بالمتوسطة.

ووفقا لادعاء الشرطة فإن "دورية للشرطة في الناصرة تلقت بلاغا، الليلة الماضية، عن إحراق سيارة في المدينة. وبعد وصولهم إلى إحدى الحارات لاحظ أفراد الشرطة دراجة نارية أثارت شكوكهم، وبحوزة أحد المشتبهين مسدسا. حاول المشتبهان الهرب من المكان بعد عدم الاستجابة لطلب أفراد الشرطة بالتوقف عن قيادة الدراجة النارية، والتي اصطدمت بسيارة الشرطة. ونتيجة لذلك، أصيب المشتبهان بجروح خطيرة ومتوسطة، وضُبط مسدس من نوع (غلوك) مع رصاصة ببيت النار".

وأضافت أن "المشتبهين، في العشرينيات من عمريهما، من سكان الناصرة، لهما علاقة مع منظمة إجرامية، نقلا إلى المستشفى تلقي العلاج وسيجري التحقيق معهما".