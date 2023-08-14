هدم سياج وإزالة كاميرات للمراقبة في شفاعمرو

داهمت قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية ووحدات تابعة لها وسلطات تطبيق القانون، صباح اليوم، مجمعا سكنيا في شفاعمرو ادعت أنه يعود لـ"عصابة إجرامية" وهدمت سياجا حديديا طوله 450 مترا، وأزالت كاميرات للمراقبة، وأجرت تفتيشات في المكان.

اقتحمت الشرطة الإسرائيلية وقوات من وحدة "حرس الحدود" ووحدات أخرى تابعة لها وسلطات تطبيق القانون، صباح اليوم الإثنين، مجمعا سكنيا في مدينة شفاعمرو، ادعت أنه يعود لـ"عصابة إجرامية" وهدمت سياجا حديديا طوله 450 مترا، وأزالت كاميرات للمراقبة، وأجرت تفتيشات في المكان.

ووفقا للشرطة فإن قوات معززة إلى جانب عدد من موظفي سلطات إنفاذ القانون داهموا صباح اليوم، شفاعمرو، وهدموا سياجا حديديا بطول 450 مترا "أقيم بشكل غير قانوني"، كما جرى "إزالة عشرات الكاميرات للمراقبة، والتي توّثق التحركات في محيط المكان وتمس خصوصية الجمهور".

وأعلنت الشرطة عن أن "هذه النشاطات تندرج في سلسلة حملات وأعمال مشتركة لشرطة إسرائيل وسلطة إنفاذ القانون بالأراضي، ضد عناصر إجرامية في لواء الشمال، من أجل منع استمرار أعمالهم الجنائية".