جريمة ثانية في الساعات الأخيرة: مقتل شاب في الزرازير

جريمة القتل الثانية في غضون الساعات العشر الأخيرة وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الحالي، إلى 138 قتيلاً

قُتل الشاب رائد غريفات البالغ من العمر 23 عامًا، في بلدة الزرازير، إثر تعرّضه لجريمة إطلاق نار في ساعات فجر اليوم السبت.

وبحسب المتوفر من معلومات تعرض الشاب لإطلاق نار أثناء عمله في الحراسة على "كراج".

(ضحية جريمة القتل، رائد غريفات)

ويُشار إلى أن هذه جريمة القتل الثانية في غضون الساعات العشر الأخيرة، حيث قُتل رجل في الأربعين من عمره، وأُصيب آخر، مساء الجمعة، إثر تعرّضهما لإطلاق نار في مدينة كفر قرع.

وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الحالي، إلى 138 قتيلا، وهي حصيلة جرائم غير مسبوقة مقارنة مع سنوات سابقة.

وتحوّلت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة.

في المقابل، تتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بدورها للحد من الجريمة المنظمة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع منظمات الإجرام.

يأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.