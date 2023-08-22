للمرة الثانية: إطلاق نار باتجاه منزل رئيس بلدية رهط

هذه المرة الثانية خلال هذا الأسبوع التي يتم إطلاق النار باتجاه منزل رئيس البلدية أبو مديغم، وأمس الإثنين، أعلنت الشرطة اعتقال شخصين من المدينة، بشبهة إطلاق النار بالقرب من منزل رئيس البلدية.

أقدم مجهولون فجر اليوم الثلاثاء، على إطلاق النار صوب منزل رئيس بلدية رهط عطا أبو مديغم، كما عثر على قنبلة بالقرب من المنزل، علما أن هذه المرة الثانية التي يتم إطلاق النار صوب منزل رئيس البلدية.

ووفقا لبيان الشرطة، فإن قوات من الشرطة تلقت بلاغا عن حادثة إطلاق نار في رهط، حيث وصلت دورية إلى المكان، وأتضح أن الحديث يدور عن إطلاق نار استهدف منزل رئيس البلدية، كما عثر على قنبلة قرب المنزل، حيث قام خبراء المتفجرات بتفكيكها وإبطال مفعولها.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادثة، دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات.

وهذه المرة الثانية خلال هذا الأسبوع التي يتم إطلاق النار باتجاه منزل رئيس البلدية أبو مديغم، وأمس الإثنين، أعلنت الشرطة اعتقال شخصين من المدينة، بشبهة إطلاق النار بالقرب من منزل رئيس البلدية.

وزعمت الشرطة أن "المشتبهين من أقارب رئيس البلدية، وحسب الشبهات قاما بإطلاق النار على خلفية نزاع داخل العائلة على ملكية أراض".