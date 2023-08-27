حيفا: اندلاع حريق في عمارة سكنية

لدى وصول طواقم الإطفاء والإنقاذ، تبين أن الحريق شب بشقه بالطابق الأول بعمارة سكنية مكونه من 4 طوابق، ويجري التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع هذا الحريق.

اندلع حريق في عمارة سكنية في مدنية حيفا فجر اليوم الأحد، حيث أخمدت طواقم الإطفاء والإنقاذ الحريق الذي اندلع بالعمارة، وتسبب بأضرار بالممتلكات، دون أن يبلغ عن إصابات بشرية.

وتسبب الحريق الذي اندلع في عمارة سكينة مؤلفة من 4 طوابق بأضرار في الممتلكات وواجهة العمارة، فيما فتحت الشرطة بالتعاون مع سلطة الإطفاء والإنقاذ تحقيقا لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

وتلقت طواقم الإطفاء والإنقاذ فجرا بلاغا عن حريق في عمارة سكنية في مدينة حيفا، ووصلت الطواقم إلى المكان وعملت على إخماد الحريق.

ولدى وصول طواقم الإطفاء والإنقاذ، تبين أن الحريق شب بشقه بالطابق الأول بعمارة سكنية مكونه من 4 طوابق، ويجري التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع هذا الحريق.

ووفقا للمتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ، فإن الحريق شب في عمارة سكنية في شارع "هحلوتس"، حيث عملت الطواقم على إخماد النيران ومنع انتشارها إلى جانب البحث عن عالقين، حيث لم يبلغ عن إصابات.