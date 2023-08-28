تمديد اعتقال المشتبهين بجريمة القتل الرباعية في أبو سنان

مددت محكمة الصلح في حيفا، اليوم الإثنين، اعتقال المشتبه بهم الثلاثة بالضلوع في جريمة القتل الرباعية في أبو سنان، قبل نحو أسبوع، وراح ضحيتها كل من: غازي صعب، وزهر الدين صعب، وأمير صعب، من سكان القرية، وسلمان حلبي من قرية يركا، من جراء تعرضهم لإطلاق النار.

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وبموجب قرار المحكمة فإنه جرى تمديد اعتقال المشتبه بهم لمدة ثمانية أيام على ذمة التحقيق.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، يوم الخميس الماضي، مشتبهين بالضلوع في جريمة القتل الرباعية التي نفذت، الثلاثاء الماضي، في أبو سنان وأسفرت عن مقتل أربعة أشخاص.

وارتفع بذلك عدد المعتقلين على ذمة التحقيق في الجريمة في أبو سنان إلى ثلاثة معتقلين، إذ كانت الشرطة قد اعتقلت الشرطة مشتبها آخر في مطار "بن غوريون"، قبيل هربه من البلاد، قبلها بيوم.

وفي السياق، قتل 20 شخصا في جرائم إطلاق نار ارتكبت بالمجتمع العربي منذ مطلع شهر آب/ أغسطس الجاري ولغاية اليوم، في الوقت تتقاعس فيه الحكومة والشرطة الإسرائيلية عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.

والضحايا منذ مطلع الشهر الجاري هم: ليث عربيد من كفر قرع، فلسطين مطر من نحف، أيمن سواعد من شفاعمرو، عبد الله سعدي من المقيبلة، أيهم أبو صلاح من شفاعمرو، شريف أنيس شيخ العيد من رهط، إبراهيم نضال شيخ العيد من رهط، محمد عباس من نحف، ذيب جربان من جسر الزرقاء، رامي شاكر عسلي من كفر قرع، رائد غريفات من الزرازير، شعبان شعبان من اللد، محمد عمر من طوبا الزنغرية، عبد الرحمن قشوع من الطيرة، محمد عامر من الناصرة، أمير صعب وغازي صعب وزهر الدين من أبو سنان، سلمان حلبي من يركا، وعلي خير الله أبو صالح من سخنين.

وللمقارنة مع باقي الشهور منذ مطلع العام، فقد قتل 5 أشخاص خلال كانون الثاني/ يناير، 16 في شباط/ فبراير ومثلهم في آذار/ مارس، 18 في نيسان/ أبريل، 24 في أيار/ مايو، 25 في حزيران/ يونيو، و24 في تموز/ يوليو.

وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل التي ارتكبت في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، 149 قتيلا، وهي حصيلة قياسية غير مسبوقة.

وللمقارنة، بلغت حصيلة ضحايا العام الماضي 109 قتلى، بينما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في العام 2021.