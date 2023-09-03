كفر قرع: عدم افتتاح العام الدراسي وإضراب مفتوح احتجاجا على جرائم القتل

أغلقت المؤسسات التربوية والتعليمية والخدماتية والمرافق العامة والمحال التجارية في كفر قرع أبوابها والتزم العمال بالإضراب العام والشامل، إذ بدت شوارع كفر قرع شبه فارغة، اليوم الأحد.

شهدت كفر قرع التزاما عاما وشاملا بالإضراب العام والشامل والمفتوح، اليوم الأحد، احتجاجا جرائم القتل الأخيرة في المدينة.

وأُعلن في المدينة عن عدم افتتاح العام الدراسي والإضراب الشامل والمفتوح خلال جلسة طارئة عقدتها البلدية ولجنة المتابعة العليا بمشاركة رؤساء سلطات محلية عربية، مساء أمس السبت.

والتزمت المؤسسات التربوية والتعليمية والخدماتية والمرافق العامة والمحال التجارية والعمال بالإضراب العام والشامل، إذ بدت شوارع كفر قرع شبه فارغة بسبب الإضراب، على عكس عادتها.

ويعقد، اليوم الأحد، اجتماع طارئ في بلدية كفر قرع للجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، واللجنة الشعبية، وهيئة أئمة المساجد في كفر قرع.

وتسود أجواء من الغضب والاستنكار في كفر قرع في أعقاب مقتل ثلاثة أشخاص في ظرف ساعات، أحدهم من مدينة قلنسوة بينما الآخران فتى (14 عاما) وإمام مسجد من كفر قرع.

والضحايا هم إمام مسجد قباء في كفر قرع، الشيخ سامي عبد اللطيف مصري (60 عامًا) قُتل أمس، السبت، بعد تعرضه لجريمة إطلاق نار أثناء خروجه من عزاء في بيت الضيافة بالمدينة، بساحة مسجد الحوارنة، والشاب فؤاد نصر الله من مدينة قلنسوة، والفتى محمد سعيد عربيد من كفر قرع، قُتلا أول من أمس، الجمعة، في جريمة إطلاق نار بالقرب من منطقة الحوارنة بكفر قرع.