سخنين: الدعوة لإنجاح الإضراب والمشاركة بالتظاهرة على الدوار الشرقي  

تدعوكم البلدية واللجنة الشعبية للتعاون من أجل إنجاح الإضراب، يوم الثلاثاء، لتكون رسالة، وحدويّة، وقوية للسلطات، وللمجرمين، والمشاركة الكثيفة في التظاهرة على الدوار الشرقي في سخنين.

دعت بلدية سخنين واللجنة الشعبية ولجنة مكافحة العنف لإنجاح الإضراب العام والشامل، يوم غد الثلاثاء والتظاهر ضد الجريمة وتقاعس الشرطة.

ووجهت الهيئات الثلاث رسالة لأهالي سخنين ومنطقة البطوف ، جاء فيها إن "شلال الدم الذي لا ولم يتوقف في بلداتنا ومجتمعنا العربي، وأخذ بالاستفحال حتى تحوّل إلى حرب استنزاف يوميّة طالت الشاب والطفل والرجل والمرأة والشيخ، وكان آخر ضحاياها من بلدنا سخنين المرحوم الشاب علي أبو صالح، وفي كفر قرع ثلاثة من الأبرياء آخرهم الشيخ سامي عبد اللطيف مصري، إمام مسجد قباء، وعلى ضوء هذا الخطر الوجودي الداهم، عقدت لجنة المتابعة واللجنة القطرية اجتماعا طارئا في كفر قرع وأقرت نشاطات وحدوية للتعبير عن غضبنا واحتجاجنا ومواجهة هذا الإجرام المدمّر" .

وأضافت أنه "من هذه القرارات الإضراب الشامل يوم الثلاثاء، ويشمل المدارس بعد الحصة الثالثة، والمبادرة في كل بلد لتظاهرات ومسيرات في الشوارع وعلى مفارق الطرق".

وأكدت أنه "انسجاما مع هذه القرارات: تدعوكم البلدية واللجنة الشعبية للتعاون من أجل إنجاح الإضراب، يوم الثلاثاء، لتكون رسالة، وحدويّة، وقوية للسلطات، وللمجرمين، والمشاركة الكثيفة في التظاهرة على الدوار الشرقي في سخنين حيث أصابت رصاصات الغدر المرحوم علي أبو صالح، وذلك يوم الثلاثاء الساعة الخامسة والنصف عصرا. وندعو أهلنا في منطقة البطوف للمشاركة في التظاهرة حتى تكون مشتركة ووحدويّة".

وختمت الهيئات الثلاث بـ" دعوة المدارس للاستجابة لقرار لجنة المتابعة واستغلال الحصص الثلاثة الأولى للتوعية لخطورة الجريمة، ومشاركة الطلاب في وقفات ولافتات ضد الجريمة ونزيف الدّم. عاشت سخنين موحدة وآمنة".