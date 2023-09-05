النقب: تظاهرة احتجاجية حاشدة ضد هدم المنازل

لجنة التوجيه العليا والمجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف: "لا وألف لا لمخططات التهجير وهدم البيوت العربية، ولا تراجع عن مطالبنا الشرعية والاعتراف بكل قرانا بدون استثناء وحقنا في البقاء والبناء على أرض الآباء".

شارك المائات من أهالي النقب مساء الثلاثاء في تظاهرة احتجاجية على مفرق عرعرة، تنديدا بجرائم هدم المنازل والتحريض ضد العرب.

ورفع المشاركون في التظاهرة لافتات منددة بسياسة الحكومة الإسرائيلية التي تستهدف هدم المنازل ومصادرة ما تبقى من أراضي العرب في منطقة النقب والتحريض عليهم.

وجاءت التظاهرة بدعوة من لجنة التوجيه العليا لعرب النقب والمجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف بالنقب، حيث أشادا بالمشاركة الجماهيرية في التظاهرة، وجاء في بيان لهما أنه "لن نسمح بهدم بيوتنا وتهجيرنا من قرانا ونحن شعب ينتصر لقضيته ولحقه المقدس في المسكن والاعتراف بكل قرانا مسلوبة الاعتراف".

وأكدا "نرفض مخططات التهجير والتطهير العرقي لسلب ونهب أراضينا وحقنا في العيش بعزو وكرامة على أرض الآباء. لقد قال النقب كلمته واتخذ الشعب قراره، لا وألف لا لمخططات التهجير وهدم البيوت العربية، ولا تراجع عن مطالبنا الشرعية والاعتراف بكل قرانا بدون استثناء وحقنا في البقاء والبناء على أرض الآباء".

وجاء في البيان "لقد انتصرنا عندما توحدنا، لقد انتصرنا عندما التحمنا شعبا وقيادة للرد على مخططات التهجير والتطهير العرقي الجهنمية التي تهدف إلى مصادرة مستقبلنا ومصادرة حقنا وحق أبنائنا في العيش بكرامة. لقد أثبت التاريخ أن الشعوب تنتصر عندما تبادر وتوحد كلمتها وتلتف حول قيادتها وأن الاختلاف والفرقة لا يولدان إلا الخنوع والذل والمهانة".

واختتم البيان "مطالبنا شرعية ونضالنا قانوني ولن نمنح بن غفير وشرطته فرصة للاستفراد بأي مواطن نقباوي، بوحدتنا العربية والنقباوية سنهزم العنصرية وننتزع حقوقنا الشرعية، ولا ديمقراطية بدون حقنا الكامل في المساواة وحقنا في المسكن وحقنا في الاعتراف بقرانا غير المعترف بها".