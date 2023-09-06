إصابتان إحداهما خطيرة في حادث طرق جنوبي حيفا

أسفر حادث طرق وقع بين دراجة نارية وسيارة على شارع 2 جنوبي حيفا، عن إصابة شاب وشابة بجروح خطيرة ومتوسطة.

أصيب شاب، في العشرينيات من عمره، بجروح خطيرة وشابة (17 عاما) بجروح متوسطة في حادث طرق بين دراجة نارية وسيارة على شارع 2 قرب قيسارية جنوبي مدينة حيفا، اليوم الأربعاء.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" للمصابين، إذ عانى الشاب من جراح خطيرة في أنحاء جسده، فيما عانت الشابة من جراح متوسطة في منطقة الظهر وأطراف جسده.

وقال مضمد وصل إلى مكان الحادث، إن "الشاب كان على الشارع وهو فاقد للوعي وعانى جروحا في جسده، وعلى الفور قدمنا له العلاجات الأولية ونقلناه بسيارة العلاج المكثف وقد وصفت حالته بالخطيرة وغير المستقرة، فيما أصيبت الشابة التي استقلت الدراجة النارية أيضا بجروح متوسطة، وقدمنا لها العلاجات اللازمة ونقلناها إلى المستشفى".

وأحيل المصاب والمصابة، على وجه السرعة، إلى مستشفى "هيلل يافة" في الخضيرة لتلقي العلاج.

ووصلت الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيق في حيثيات الحادث.