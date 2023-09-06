اتهام شخص من شفاعمرو بمحاولة قتل أخته

يستدل من لائحة الاتهام أن "المتهم لفّ حبلًا غليظًا حول رقبة أخته محاولًا خنقها. وضعت الأخت يديها تحت الحبل محاوِلة منع الخنق، دون جدوى، وطلبت من المتهم التوقف عن خنقها وعدم قتلها، إلا أن المتهم واصل تصرفاته".

قدّمت النيابة العامّة إلى المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم الأربعاء، لائحة اتهام ضدّ متهم يبلغ من العمر 62 عامًا، من سكان مدينة شفاعمرو، بتهمة "محاولة القتل والاعتداء الجسيم وعرقلة سير العدالة، حيث خنق المتهم أخته بحبل وضربها بمطرقة".

وبحسب لائحة الاتهام فإن "المتهم والمشتكية (55 عامًا) كانا يعيشان مع والدتهما، قرر المتهم قتل أخته. وبتاريخ 14 آب/ أغسطس 2023، طلب المتهم من أخته مرافقته إلى الغرفة، بحجة كاذبة أنه يحتاج مساعدتها في إصلاح الغسالة. استجابت الأخت لطلب المتهم، وعندما وصلا إلى الغرفة، لفّ المتهم حبلًا غليظًا حول رقبة أخته محاولًا خنقها. وضعت الأخت يديها تحت الحبل محاوِلة منع الخنق، دون جدوى، وطلبت من المتهم التوقف عن خنقها وعدم قتلها، إلا أن المتهم واصل تصرفاته. وأثناء استمراره في خنق أخته، قال لها كان يجب أن تموتي منذ زمن طويل، كل هذا بينما كانت الأخت تحاول تحرير نفسها من الخنق، دون جدوى".

وجاء في لائحة الاتهام أنه "حاولت الأخت الإفلات والهروب وقامت بالصراخ منادِيةً أمها. وردًا على ذلك، قام المتهم بسحب المشتكية من قميصها، وضربها مرتين بمطرقة حديدية كان يمسكها بيده، أصابت رأسها وجبهتها، مع استمراره في خنقها بالحبل. وسمع أحد جيران المتهم صوت الأخت المختنق، فتوجّه إلى مكان الحادث. وعندما رأته الأخت طلبت أن ينقذها. وطلب المتهم من الجار عدم الاتصال بالإسعاف. وبعد ذلك قامت الأخت بدفع المتهم فسقطا كلاهما على الأرض. وصرخ الجار على المتهم ليترك أخته، وأنه سيستدعي سيارة إسعاف، فقال له المتهم ألا يفعل وترك أخته. وقد حضرت الطواقم الطبيّة إلى مكان الحادث وقدّمت الإسعافات الأوليّة للمصابة، ثم نقلتها إلى المستشفى بسيارة إسعاف. وبعد وقت قصير وصلت الشرطة إلى مكان الحادث. وقام المتهم بتنظيف وشطف المنطقة المحيطة بالغرفة التي كانت ملطّخة بدماء أخته".