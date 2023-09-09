جنود يقتحمون كفر قاسم ويعتدون على مواطنين بادعاء مطاردة عاملين من الضفة

أظهر توثيق مصور، الجنود وهم يتجولون ويشهرون أسلحتهم في شوارع كفر قاسم، ما أدى إلى وقوع مواجهات بينهم وبين المواطنين.

اقتحم جنود من الجيش الإسرائيلي بعد منتصف ليل الجمعة – السبت مدينة كفر قاسم بمنطقة المثلث الجنوبي، وذلك بادعاء مطاردة عاملين من الضفة.

وجاء في التفاصيل، أن عددا من المواطنين من كفر قاسم أصيبوا خلال مواجهات تخللها إلقاء قنابل هلع من قبل الجنود.

وأظهر توثيق مصور، الجنود وهم يتجولون ويشهرون أسلحتهم في شوارع كفر قاسم، ما أدى إلى وقوع مواجهات بينهم وبين المواطنين.

ومن جانبه، أقر الجيش الإسرائيلي بأن "دخول جنوده إلى كفر قاسم يخالف التعليمات"، معتبرا أن "التحقيق جار في الحادثة ويتم فحص سلوك الجنود".

وادعى أن "التحقيق الأولي يشير إلى أنه خلال تفقد دورية لخط التماس الليلة الماضية قرب بلدة عزون، جرى رصد مشتبهين اثنين اللذين قاما بعبور السياج".

وأضاف أن "قوة من الجيش قامت بمطاردة المشتبه بهما إلى كفر قاسم، وعند وصول القوات إلى القرية جرى رصد عدد من المشتبه بهم من البلدة، وفي أعقاب ذلك وقعت مواجهات بين عدد من المشتبهين وضابط في الجيش".

وأشار إلى أنه "جرى استخدام وسائل لتفريق المواجهات من أجل تفريق التجمهر. فيما يجري فحص إصابة عدد من المواطنين. ولم يبلغ عن إصابة أحد من الجنود".