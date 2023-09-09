حالة الطقس: تراجع الحر وارتفاع الرطوبة

تكون درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة لأيلول ويكون الطقس غائمًا صباحًا إلى حار نسبيًا نهارًا مائلاً للبرودة ورطبًا خلال ساعات المساء والليل.

تتراجع حدة الحر، اليوم السبت، مع بقائها أعلى من معدلاتها السنوية العامة، خاصة في ظل زيادة الرطوبة خلال ساعات النهار. خلال ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة وترتفع نسب الرطوبة وتنشط الرياح على فترات وتظهر سحب منخفضة.

الأحد: يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح دون معدلها العام بقليل ويكون الطقس غائمًا جزئيًا لطيفًا نهارًا ورطبًا غائمًا جزئيًا إلى غائم وباردًا نسبيًا مساءً وليلاً.

الاثنين: تكون درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة لأيلول، ويكون الطقس غائمًا صباحًا إلى حار نسبيًا نهارًا، ومائلاً للبرودة ورطبًا خلال ساعات المساء والليل.

الثلاثاء: يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها العامة بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس حارًا خلال ساعات النهار ولطيفًا خلال ساعات المساء والليل.

الأربعاء: يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة، ويكون الطقس حارًا خلال ساعات النهار ولطيفًا خلال ساعات المساء والليل.