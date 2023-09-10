اللد: وقفة احتجاجيّة مطالِبة بمحاكمة قاتل الشهيد موسى حسّونة

طالب متظاهرون في مدينة اللد، بمحاكمة قاتل الشهيد موسى حسونة، ابن المدينة، الذي قُتل برصاص مستوطن خلال هبة الكرامة.

شارك أهال من مدينة اللد ونشطاء، مساء اليوم الأحد، في الوقفة الاحتجاجية الشهرية، المطالبة بالعدالة للشهيد الشاب موسى حسونة، الذي استشهد خلال أحداث هبة الكرامة في المدينة.

ورفع المتظاهرون لافتات كُتبت عليها شعارات من قبيل؛ "لا للعنصرية والتمييز"، و"العدالة للشهيد"، و"مستوطن إرهابي"؛ كما رُفعت صور الشهيد حسونة.

جانب من الوقفة الاحتجاجية التي نُظّمت في مدينة #اللد، للمطالبة بمحاكمة قاتل الشهيد #موسى_حسّونة.



تصوير: ضياء حاج يحيى - "عرب 48". pic.twitter.com/4dxCmlKT0Q — موقع عرب 48 (@arab48website) September 10, 2023

وهتف المشاركون في التظاهرة، بشعارات وهتافات إسنادية لأهل الشهيد حسونة، مطالبين بالعدالة من المحكمة، والمساندة من أهالي اللد فق الوقفات الاحتجاجية.

وقال مالك حسونة، والد الشهيد في حديث لـ"عرب 48": "لن نتنازل عن حق موسى بتقديم المجرم إلى العدالة"، مضيفا: "اليوم قتلوا موسى، غدا يقتلون إبراهيم ومحمد، فالقضية ليست قضية موسى، وإنما قضية كل أهالي اللد والداخل الفلسطيني".

وذكر حسّونة أن ابنه "موسى قُتل لأنه عربي"، مشيرا إلى أنه "في السجون هناك عشرات الشبان العرب المعتقلين على خلفية قتل يهود، ولكن في ملفّنا، لا يوجد أي معتقل".

وأضاف أن "هناك تواطؤا من قِبل بلدية اللد مع المجرم الذي أطلق النار، ورئيس البلدية هو من أخفى الكاميرات من المكان لأجل تشويه الأدلة".

وكانت محكمة الصلح في الرملة، قد أصدرت مساء اليوم الأحد، حُكما على الشاب عصام عبد الصمد (20 عاما)، وهو من مدينة اللد، بتهمة إلقاء الحجارة على خلفية أحداث هبة الكرامة؛ بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة أربعة أشهر.

وبالإضافة إلى الحُكم بالحبس لأربعة أشهر مع وقف التنفيذ، فرضت المحكمة غرامة مالية قدرها 3 آلاف شيكل، وشرط الحبس المنزليّ لسنتين مع وقف التنفيذ، بحقّ الشاب عبد الصمد.

("عرب 48")

وقال المحامي ريّس أبو سيف، الموكّل بالدفاع عن عبد الصمد: "في هذه الحادثة، لم يصَب أي شرطيّ، ولم يتسبّب الحجر الذي ألقاه موكّلي بأيّ ضرر بالأملاك، ولكن النيابة قد أصرّت على لائحة الاتهام، والحُكم غير مبرَّر".

واستشهد حسونة يوم 10 أيار/مايو 2021 بعد تعرضه لإطلاق نار على يد مستوطن في مدينة اللد خلال هبة الكرامة التي انطلقت شرارتها تزامنا مع العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والقدس والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح ودس عصابات الإرهاب الاستيطانية لضرب المواطنين العرب في أراضي 48.

("عرب 48")

وكان مركز عدالة، قد تلقى ردًّا من قسم الاستئنافات التابع لمكتب النيابة العامة الإسرائيلية، تمّ الإعلام فيه عن انتقال طلب الاستئناف لفتح ملف قتلة الشّهيد موسى حسّونة، إلى أيدي المستشارة القضائية للحكومة، وذلك بعد مماطلة دامت عامًا ونصف أنهى فيها قسم الاستئنافات معالجته واتخاذ قرار به، وذلك دون أن يفصح عن ماهية هذا القرار.

وجاء في الردّ أنه سيُنظر في طلب الاستئناف بمكتب المستشارة القضائية للحكومة وإبلاغ مركز عدالة بالقرار حتّى موعد أقصاه 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

("عرب 48")

ويُذكر أن طلب الاستئناف لإعادة فتح ملفّ قتل الشهيد حسّونة قُدّم، يوم 30 نيسان/ أبريل 2022، ومنذ ذلك الحين تمّ تأجيل الردّ عدّة مرّات بحجّة تراكم العمل؛ إلى أن أبرق مركز عدالة، يوم 17 تموز/ يوليو 2023، رسالة شكوى للمستشارة القضائية للحكومة على المماطلة والتأجيل في بتّ القرار من قبل قسم الاستئنافات في مكتب النيابة العامة، تبعها رسالة تذكير يوم 1 آب/ أغسطس 2023.

("عرب 48")

("عرب 48")