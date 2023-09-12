حريق بـ 6 مركبات قرب الخضيرة وبشاحنة بحيفا

حسب بيان صادر عن سلطة الإطفاء والإنقاذ، فإن الحريق تسبب بأضرار كبيره التي لحقت بـ 6 مركبات في المكان، حيث لم يبلغ عن إصابات، ويجري تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

اندلع حريق في بلدة أور عكيفا قرب الخضيرة، حيث أتت ألسنة النيران على 6 مركبات، بينما في مدينة حيفا اشتعلت النيران في شاحنة فجر اليوم الثلاثاء.

وعملت طواقم الإطفاء والإنقاذ في منطقة الخضيرة فجر اليوم على إخماد حريق شب في عدد من المركبات، ومنع انتشاره.

وبحسب بيان صادر عن سلطة الإطفاء والإنقاذ، فإن الحريق تسبب بأضرار كبيره التي لحقت بـ 6 مركبات في المكان، حيث لم يبلغ عن إصابات بشرية، ويجري تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

وفي مدينة حيفا، اندلع حريق في شاحنة في ساعات الفجر الأولى، فيما أخمدت طواقم الإطفاء والإنقاذ الحريق الذي اندلع بالشاحنة وانتشر بمساحة من الأراضي التي تواجدت بها الأعشاب الجافة والأشواك.

وأفادت سلطة الإطفاء والإنقاذ أنها تلقت بلاغا عن اشتعال النيران في شاحنة في شارع "حيرم"، المتاخم لشاطئ البحر في حيفا.

ولاحظ رجال الإطفاء لدى وصولهم المكان، أن الشاحنة مشتعلة بالكامل، وسمع دوي انفجارات فيها، بالإضافة إلى أن النيران امتدت إلى حقل مجاور.

وفتحت الشرطة تحقيقا بالتعاون مع سلطة الإطفاء والإنقاذ، وذلك لمعرفة أسباب اندلاع الحريق بالشاحنة.