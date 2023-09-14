اتهام شاب من دالية الكرمل بمحاولة قتل آخر

مددت محكمة الصلح في حيفا توقيف المشتبه به من حين إلى آخر، وتم اليوم تقديم لائحة اتهام ضده على يد النيابة العامةمرفقة بطلب تمديد توقيفه حتى نهاية الإجراءات القضائية.

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة في حيفا، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد شاب (30 عاما) من دالية الكرمل، نسبت إليه "الضلوع بحادثة إطلاق نار والتسبب بإصابة آخر من البلدة بجروح وصفت بالخطيرة، قبل حوالي شهر".

ووفقا للشرطة فإنه "مع نهاية تحقيق مهني ومكثف أجرته وحدة مكافحة الجريمة في مديرية الكرمل، تم اليوم تقديم لائحة اتهام ضد أحد سكان دالية الكرمل بشبهة محاولة قتل أحد سكان المكان بواسطة إطلاق النار وإصابته بجروح خطيرة، إذ تم تلقي بلاغا يوم 21.08.2023 في شرطة إسرائيل حول حادثة إطلاق نار في دالية الكرمل، خلال الحادثة تم إطلاق نار باتجاه رأس شاب من سكان المكان حيث أصيب بجروح خطيرة".

وأضافت أنه "تم تكليف وحدة مكافحة الجريمة التابعة لمديرية الكرمل بالتحقيق، وخلال تحقيق مهني ومكثف الذي شمل استخدام وسائل تكنولوجية متطورة وخلال وقت قصير تم الكشف عن هوية المشتبه من سكان دالية الكرمل يبلغ من العمر 30 عاما، وتم ضبطه في شقة استخدمت مخبأ في مدينة شفاعمرو. قام أفراد شرطة سريون من وحدة مكافحة الجريمة لمديرية كرمل يوم 24.08.23 بإلقاء القبض عليه وإحالته إلى التحقيق في وحدة مكافحة الجريمة لمديرية كرمل، ومع نهاية التحقيق تم توقيفه".

وختمت بالقول إنه "وفقا لنتائج التحقيق والأدلة مددت محكمة الصلح في حيفا توقيف المشتبه من حين إلى آخر، وكما ذكر، تم تقديم اليوم لائحة اتهام ضد المشتبه على يد النيابة العامة للواء حيفا مرفقة بطلب تمديد توقيفه حتى نهاية الإجراءات القضائية".