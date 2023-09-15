أم الفحم: اعتقال 7 مشتبهين بحيازة سلاح

ضبط أفراد من مركز للشرطة في أم الفحم، الليلة الماضية، مسدسين من نوع “جلوك” وأمشاط مليئة بالذخيرة خلال تفتيش منزل في المدينة وتم إلقاء القبض على 7 مشتبهين من سكان المكان بشبهة حيازتهم للسلاح.

اعتقلت الشرطة، الليلة الماضية، 7 مشتبهين من سكان مدينة أم الفحم بشبهة حيازتهم للسلاح.

ووفقا للشرطة فإن "مكافحة الجريمة والصراعات في المجتمع العربي، قام أفراد مركز شرطة أم الفحم، الليلة الماضية، بضبط مسدسين من نوع “جلوك” وأمشاط مليئة بالذخيرة خلال تفتيش منزل في المدينة وتم إلقاء القبض على 7 مشتبهين من سكان المكان بشبهة حيازتهم للسلاح".

وأضافت أنه "خلال نشاط مبادر قام به أفراد مركز شرطة أم الفحم، الليلة الماضية، بالتعاون مع وحدة الشغب ومحاربي الوحدة التكتيكية لحرس الحدود، ضبط أفراد الشرطة مسدسين من نوع “جلوك” وأمشاط مليئة بالذخيرة تمت تخبئتهم داخل المنزل. مع نهاية التفتيش تم إلقاء القبض على 7 مشتبهين (23 و17 و23 و21 و19 و46 عاما) من سكان المكان وإحالتهم إلى التحقيق في مركز الشرطة ومع نهاية التحقيق تم توقيفهم".

ووفقًا لنتائج التحقيق والأدلة تنوي الشرطة تقديم طلب إلى محكمة الصلح في الخضيرة للنظر في تمديد توقيف المشتبهين، وأشارت على أن "التحقيق مستمر".