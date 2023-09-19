جديدة المكر: إطلاق نار على سيارة مرشح الرئاسة عفيف الحاج

تعرضت سيارة أحد المرشحين لرئاسة مجلس جديدة المكر المحلي، عفيف الحاج، لجريمة إطلاق نار من قبل جناة مجهولين، ما أسفر عن أضرار وحالة من الخوف والقلق.

أطلق جناة مجهولون النار، الليلة الماضية، على سيارة أحد المرشحين لرئاسة مجلس جديدة المكر المحلي، عفيف الحاج.

وأسفرت الجريمة عن أضرار بالسيارة وحالة من القلق والخوف، وخصوصا بين الأطفال الصغار الذين استيقظوا مفزوعين بسبب صوت إطلاق النار.

عفيف الحاج

وأصدر رئيس مجلس جديدة المكر المحلي، سهيل ملحم، بيان شجب واستنكار، أكد فيه أن "جديدة المكر مجتمعةً، برئيسها، وأعضاء مجلسها ومواطنيها تستنكر وبشدة العمل البربري الهمجي والإجرامي الذي تعرض له مرشح الرئاسة، السيد عفيف الحاج، بعد أن تم استهداف بالرصاص والنيران سيارة زوجته مديرة المدرسة، السيدة بيرلنتي الحاج، والتي كانت مركونة أمام المنزل".

وأضاف أنه "نحن بدورنا نحمل الشرطة المسؤولية التامة في القبض على الجناة المجرمين، والتي من مسؤوليتها توفير الأمن والأمان للمواطنين".