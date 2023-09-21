انفجار عبوة ناسفة بمركبة أحد سكان ترشيحا

أسفر انفجار عبوة ناسفة، فجر اليوم الخميس، وضعت بمركبة أحد أبناء قرية ترشيحا في منطقة الجليل الأعلى، شمالي البلاد، عن أضرار بالممتلكات، وحالة من الخوف والقلق.

من المكان في ترشيحا، فجر اليوم

انفجرت عبوة ناسفة، فجر اليوم الخميس، وضعت بمركبة أحد أبناء قرية ترشيحا في منطقة الجليل الأعلى، شمالي البلاد.

وأسفر الاعتداء عن أضرار بالممتلكات، ولم يبلغ عن إصابات بشرية.

وسادت حالة من الخوف والقلق بين عدد من الاهالي، وخصوصا الأطفال الصغار الذين استيقظوا على دوي الانفجار.

وأفاد شهود عيان أن دوي الانفجار سمع في أنحاء القرية، وتسبب بتحطيم شبابيك بالعديد من المنازل المأهولة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق دون الإبلاغ عن تفاصيل واعتقال مشتبهين على خلفية الجريمة.