وفاة أيهم سامي طه سلامة متأثرا بإصابته في حادث طرق

توفي الشاب أيهم سامي طه سلامة عن عمر ناهز 17.5 عاما، من مدينة قلنسوة، متأثرا بجروحه البالغة التي أصيب بها، قبل نحو أسبوع، جراء حادث طرق مروع على شارع 444.

أُعلن في مدينة قلنسوة في منطقة المثلث الشمالي، اليوم الإثنين، عن وفاة الشاب أيهم سامي طه سلامة عن عمر ناهز 17.5 عاما، متأثرا بجروحه البالغة التي أصيب بها، قبل نحو أسبوع، جراء حادث طرق مروع على شارع 444.

وكان الفقيد قد أصيب بجروح خطيرة جراء حادث طرق مروع وقع بين دراجة نارية وشاحنة على شارع 444، بالقرب من كيبوتس أيال القريب من مدينة الطيرة، نُقل في حينه إلى مستشفى (مئير) في كفار سابا، إلى أن تمّ اليوم إقرار وفاته متأثرا بإصابته الخطيرة.

ومكث الشاب سلامة في غرفة العلاج المكثف بالمستشفى، فيما باءت كل محاولات الأطباء لإنقاذ حياته بالفشل، وأعلن عن وفاته.

ولم يحدد موعد جنازة الشاب حتى اللحظة، وتسود مدينة قلنسوة حالة من الحزن بعد انتشار خبر وفاة الشاب سلامة.

وكان الفقيد قد حصل على رخصة قيادة الدراجة النارية، مؤخرًا، وكان يتطوع في مراكز الإسعاف في قلنسوة ومنطقة المثلث.