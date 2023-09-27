إصابة عامل بجروح خطيرة إثر سقوطه عن رافعة قرب القدس

أسفر حادث عمل، صباح اليوم الأربعاء، عن إصابة عامل بجروح خطيرة إثر سقوطه عن رافعة قرب مدينة القدس.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)

أصيب عامل (68 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة، اليوم الأربعاء، إثر سقوطه عن رافعة شوكية خلال عمله في مستوطنة "معاليه أدموميم" في الضفة الغربية وشرق مدينة القدس.

وأفادت مصادر طبية بأن طواقم الإنقاذ قدمت المساعدة للعامل (68 عاما) بعد ان أصيب في رأسه خلال عمله بشارع (أوفيرا) بمستوطنة (معاليه أدوميم).

وأضافت أن العمال أيلغوا بأن زميلهم أصيب جراء سقوطه عن رافعة شوكية.

وقدمت الطواقم الطبية العلاجات الأولية للمصاب وتم نقله إلى مستشفى (هداسا هار هتسوفيم) بالقدس، لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.