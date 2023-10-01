العثور على عبوة ناسفة في ساحة روضة باللد.. أهال: "الشرطة تعاملت باستهتار"

عثر على قطع مصنعة لعبوة ناسفة في ساحة روضة أطفال بمدينة اللد، فيما أبدى عدد من الأهالي استيائهم من تعامل الشرطة وعدم إغلاق الروضة حفاظا على سلامة الأطفال.

أعرب عدد من أهالي اللد صباح الأحد عن استيائهم من تعامل الشرطة في أعقاب العثور على قطع مصنعة لعبوة ناسفة في ساحة روضة للأطفال بالمدينة.

وبحسب الأهالي، فإن الروضة استمرت بالعمل واستقبال الأطفال على الرغم من تواجد عناصر الشرطة داخل الروضة، في وقت عملوا فيه على إزالة قطع العبوة الناسفة مما شكل خطرا على الأطفال؛ على حد تعبيرهم.

وحول التفاصيل، قالت أمينة الفقير التي يتعلم ابنها في روضة "الخريف"، لـ"عرب 48"، إننا "تفاجأنا صباح اليوم من تواجد قوات الشرطة وهي تتجول داخل الروضة، وحين سألنا عن سبب تواجدهم لم يرد عناصر الشرطة علينا، وبعد عودتنا إلى منازلنا تفاجأنا بأن الأمهات تتبادل المعلومات بأنه جرى العثور على أجزاء قنبلة".

وأضافت أن "تعامل الشرطة معنا كان باستهتار، حيث كان من المفروض إخبار الأهالي بما يحصل وبأنه جرى العثور على قنبلة بدلا من أن ندري عن طريق الصدفة، كما أنه كان من المفترض إغلاق الروضة وألا يتم استقبال الأطفال حفاظا على سلامتهم".

وختمت الفقير بالقول إن "ما فعلته الشرطة شكل خطرا على أولادنا، وهذا التعامل مرفوض وغير مقبول، إذ كان من المفترض أن يتم إغلاق الروضة، وبدورنا توجهنا إلى البلدية أكثر من مرة منذ ساعات الصباح إلا أنها لم تفعل شيئا، فلو كان ما حدث في روضة أو مدرسة يهودية لما تم التعامل بشكل هذا الشكل مع الموضوع، أما أولادنا فلا أحد يهتم لسلامة حياتهم".

ومن جانبها، نفت الشرطة، في بيان لها، أقوال الأهالي بأن العبوة الناسفة كانت داخل حيّز الروضة، وأشارت إلى أنها كانت على سقف مبنى المركز الجماهيري في حي المحطة.

وأضافت أن "عناصر الشرطة عثروا على عبوة ناسفة منفجرة، وعلى قطع لعبوة ناسفة أخرى لم يتم تفعيلها، وبعد وصول عناصر الشرطة والمختصين تم نقل قطع العبوة الناسفة لإجراء فحوصات مخبرية دون أن يصاب أحد".