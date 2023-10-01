4 إصابات بينها خطيرة في حادث طرق قرب القدس

أسفر حادث طرق بين 3 مركبات على شارع 1 قرب القدس عن إصابة 4 أشخاص بينهم اثنان وصفت حالتهما بالخطيرة.

أصيب 4 أشخاص بينهم فلسطينيان بحالة خطيرة في حادث طرق بين 3 مركبات على شارع 1 بمنطقة القدس، اليوم الأحد.

وعُلم أن الحادث وقع بين مركبتين فلسطينيتين وأخرى إسرائيلية، ما أسفر عن إصابة اثنين من المركبتين الفلسطينيتين بجراح خطيرة.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين الأربعة، إذ عانى المصابين الاثنين بحالة خطيرة جروحا في أنحاء جسديهما، فيما وصفت حالة المصابين الآخرين بالطفيفة.

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى مستشفى "هداسا عين كارم" لتلقي العلاج.

ووصلت الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيق في حيثيات الحادث وتنظيم حركة السير.