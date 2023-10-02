إصابة سيدة بجريمة طعن في الزرازير

تلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح في بلدة الزرازير، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وقدم الإسعافات الأولية إلى سيدة، ونقلها على وجه السرعة وهي بحالة متوسطة إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لاستكمال العلاج.

أصيبت سيدة في الخمسينيات من عمرها من بلدة الزرازير، بجروح وصفت بالمتوسطة، وذلك جراء تعرضها لجريمة طعن صباح اليوم الإثنين.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن إصابة في بلدة الزرازير، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وقدم الإسعافات الأولية إلى سيدة، ونقلها على وجه السرعة وهي بحالة متوسطة إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات جريمة الطعن، دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات.

ويشهد المجتمع العربي انفلاتا خطيرا في أحداث العنف وجرائم القتل التي راح ضحيتها 184 شخصا بينهم 12 امرأة منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، وسط تقاعس الشرطة والحكومة الإسرائيلية عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.

واقترفت الجرائم وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.

وتحولت جرائم إطلاق النار والقتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي خلال السنوات الماضية في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة.

في المقابل، تتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بدورها للحد من الجريمة المنظمة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع منظمات الإجرام.