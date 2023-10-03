إصابة خطيرة جراء حادث طرق قرب باقة الغربية

دلت التحقيقات الأولية أن الحادث وقع جراء تصادم بين مركبة ودراجة نارية على شارع 582 بمساره بالقرب من مدينة باقة الغربية، حيث لم تتضح بعد الأسباب التي أدت إلى التصادم.

أصيب شاب في العشرينيات من عمره، بجروح وصفت بالخطيرة، وذلك جراء حادث طرق وقع بالقرب من مدينة باقة الغربية، فجر اليوم الثلاثاء.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح جراء حادث طرق قرب باقة الغربية، وعلى الفور هرعت طواقم طبية إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية لسائق دراجة نارية ونقلته على وجه السرعة، وهو بحالة خطيرة إلى مستشفى "هيلل يافه" في الخضيرة لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، ودلت التحقيقات الأولية أن الحادث وقع جراء تصادم بين مركبة ودراجة نارية على شارع 582 بمساره بالقرب من مدينة باقة الغربية، حيث لم تتضح بعد الأسباب التي أدت إلى التصادم.

يستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 274 شخصا، بينهم 69 مواطنا عربيا، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2023 ولغاية اليوم.

وللمقارنة فقد لقي 352 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع في البلاد خلال العام الماضي 2022. كما لقي 369 شخصا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، و306 في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

ولقي 115 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصارعهم و99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.