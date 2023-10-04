أم الفحم: العثور على جثة رجل في مبنى مهجور

تحقق الشرطة في ملابسات إطلاق نار أسفر عن مقتل الضحية، وصرحت الشرطة أن الضحية فارق الحياة قبل نحو أربعة أيام على الأقل.

من المكان الذي عُثر فيه على الجثة

عُثر، اليوم الأربعاء، على جثة رجل يدعى علي محاجنة (40 عامًا) في مبنى مهجور بمنطقة العرايش في مدينة أم الفحم.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن الضحية لم يعد إلى البيت منذ ثلاثة أيام، ووالدته هي التي عثرت عليه داخل البيت المهجور.

ووجدت على جثة الرجل علامات عنف، ويشتبه بأنه تعرض لجريمة إطلاق نار.

وتحقق الشرطة في ملابسات إطلاق نار أسفر عن مقتل الضحية، وصرحت الشرطة أن الضحية فارق الحياة قبل نحو أربعة أيام على الأقل.

وتواجدت في المكان قوات من الشرطة، إذ أغلقت المنطقة المؤدية إلى محيط المبنى المهجور الذي وجدت فيه الجثة.

186 قتيلا عربيا منذ مطلع العام

يشهد المجتمع العربي انفلاتا خطيرا في أحداث العنف وجرائم القتل التي راح ضحيتها 186 شخصا بينهم 12 امرأة منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، وسط تقاعس الشرطة والحكومة الإسرائيلية عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.

واقتُرفت الجرائم وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.

وتحوّلت جرائم إطلاق النار والقتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي خلال السنوات الماضية في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة.