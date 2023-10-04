اتهام شاب من طمرة بإطلاق النار على منزل رئيس البلدية

الشرطة: "بعد تحقيق استمر 35 يوما، بمرافقة من النيابة في لواء حيفا، تم جمع أدلة ضد المشتبه بإطلاق النار، وهو وديع طرابلسي (19 عاما) من طمرة، وسيتم يوم غد تقديم لائحة اتهام ضده، في المحكمة المركزية في حيفا".

من المزمع أن تقدم النيابة العامة غدا، الخميس، إلى المحكمة المركزية في حيفا، لائحة اتهام ضد شاب (19 عاما) من مدينة طمرة تنسب إليه "إطلاق النار على منزل رئيس بلدية طمرة، د. سهيل دياب"، يوم 29 آب/ أغسطس 2023.

ووفقا للشرطة فإن "محققي لواء الشمال في الشرطة، تمكنوا من فك رموز إطلاق النار على منزل رئيس بلدية طمرة، د. سهيل دياب، يوم الثلاثاء الموافق 29.8.2023".

وأضافت أن "أفراد الشرطة هرعوا إلى منزل رئيس البلدية، بعد تلقيهم بلاغا عن إطلاق النار، وتمكنوا من اعتقال المشتبه بإطلاق النار مع شخصين آخرين، إذ كانوا يستقلون مركبة تجارة عند مفترق (يسعور)، وتم ضبط قفازات ولثام في السيارة".

وأشارت إلى أنه "جرى اعتقال المشتبه بهم بعد وقت قصير من تنفيذ إطلاق النار" وأن "التحقيق في هذا الملف أحيل إلى وحدة مكافحة الإجرام في منطقة الجليل".

وتابعت الشرطة أنه "بعد تحقيق استمر 35 يوما، بمرافقة من النيابة في لواء حيفا، تم جمع أدلة ضد المشتبه بإطلاق النار، وهو وديع طرابلسي (19 عاما) من طمرة، وسيتم يوم غد تقديم لائحة اتهام ضده، في المحكمة المركزية في حيفا، مع طلب إبقائه رهن الاعتقال إلى حين الانتهاء من الإجراءات القضائية. خلال التحقيق تم جمع أدلة ضد المشتبه به بخصوص حوادث إطلاق نار أخرى، تم تنفيذها وهو يستقل نفس السيارة التي تم اعتقاله فيها يوم إطلاق النار على منزل رئيس بلدية طمرة".