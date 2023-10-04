مقتل شفيق ناصر من الطيرة بجريمة إطلاق نار في جنوب أفريقيا

أسفرت جريمة إطلاق نار في جنوب أفريقيا، صباح اليوم الأربعاء، عن مقتل الشاب شفيق ناصر (38 عاما) من مدينة الطيرة.

قُتل الشاب شفيق ناصر (38 عاما) من مدينة الطيرة بمنطقة المثلث الجنوبي، إثر تعرضه لإطلاق نار على يد مسلحين في جنوب إفريقيا، صباح اليوم الأربعاء.

وحسب المعلومات المتوفرة فإن القتيل سافر إلى جنوب أفريقيا وتحديدا مدينة كيب تاون يوم أمس، حيث يعيش هناك ويعمل بالتجارة منذ مدة طويلة.

وعلم أن الضحية تعرض لإطلاق نار وأصيب بجروح حرجة، توفي على إثرها في المستشفى.

وكان ابن عم الضحية، عبد الفتاح ناصر (23 عاما) قد قُتل في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر 2022 هو الآخر بجريمة إطلاق نار داخل أحد المطاعم في كيب تاون بجنوب أفريقيا.