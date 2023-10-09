تجميد أمر الإخلاء الفوري لإحدى الطالبات من مساكن جامعة حيفا

جمدت إدارة مساكن الطلبة في جامعة حيفا، اليوم الإثنين، أمر الإخلاء الفوري لإحدى الطالبات من ضمن المجموعة التي توجّهت إلى المركز بعد تعرّضهن لقرار فصل مفاجئ دون اتخاذ أي إجراءات مسبقة أو إبلاغ في هذا الصدد.

أصدر عدالة - المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، تحديثا بشأن قضية فصل طالبة من جامعة حيفا وأمرها بالإخلاء الفوري من مساكن الجامعة.

وجاء في التفاصيل، أنه "تلقى مركز عدالة، اليوم الإثنين، ردًا من إدارة مساكن الطلبة في جامعة حيفا مفاده تجميد أمر الإخلاء الفوري غير القانوني لإحدى الطالبات من ضمن المجموعة التي توجّهت إلى المركز بعد تعرّضهن لقرار فصل مفاجئ دون اتخاذ أي إجراءات مسبقة أو إبلاغ في هذا الصدد".

وأضاف "عدالة" أنه "أتى ذلك عقب إرسال مركز عدالة رسالة طارئة إلى إدارة الجامعة والمساكن، الليلة الماضية، والتي طعنت فيها بقانونية قرار الفصل والإخلاء وطالبت بوقف الإجراءات التعسفية بحق الطالبة".

وختم المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل بالقول إنه "سنواصل العمل على حفظ حقوق الطلاب المشروعة في كافة الجامعات".