الطيبة: تمديد اعتقال شاب بادعاء "كتابة منشورات تحريضية تدعو للعنف والإرهاب"

المعتقل من الطيبة أنكر كتابة "منشورات تحريضية تدعو للعنف والإرهاب" التي وجهتها الشرطة والشاباك ضده خلال التحقيق في محطة الشرطة.

مددت محكمة الصلح في مدينة بيتح تكفا، صباح اليوم الثلاثاء، اعتقال (36 عاما) من مدينة الطيبة لمدة ثلاثة أيام، نسبت إليه الشرطة الإسرائيلية جهاز الأمن العام (الشاباك) شبهة "كتابة منشورات تحريضية تدعو للعنف والإرهاب" على شبكة التواصل الاجتماعي.

واعتقل جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الاسرائيلية الشاب، ليلة أمس الإثنين، بادعاء "كتابة منشورات تحريضية تدعو للعنف والإرهاب" على شبكة التواصل الاجتماعي.

وبحسب عائلة المعتقل فإن الشرطة "قامت بالاعتداء على الشاب على الرغم من أنه يعاني من ظروف صحية، وصادرت بعض ممتلكات البيت".

وبحسب لائحة الادعاء فإن الشبهة التي نُسبت للشاب من قبل الشرطة هي "نشر على تطبيق الواتساب يدعو المعتقل فيه للمشاركة في الحرب ضد الصهاينة".

وبدوره أنكر المعتقل كافة الشبهات التي وجهت ضده خلال التحقيق في محطة الشرطة.

جاء ذلك في وقت يشهد المجتمع العربي حملة اعتقالات طالت مواطنين على خلفية أحداث عملية "طوفان الأقصى" المندلعة بين فصائل المقاومة في قطاع غزة وإسرائيل.

وتعرض مواطنون عرب لاعتداءات عنصرية من قبل متطرفين يهود في أعقاب التحريض المستمر على الانتقام من العرب الفلسطينيين في البلاد.