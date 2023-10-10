وفاة وئام كردي من الشيخ دنون متأثرا بإصابته في حادث طرق

أُعلنت وفاة الشاب وئام ماهر كردي، عن عمر ناهز 21 عامّا، متأثرا بإصابته في حادث طرق. وسيُشيّع جثمان ضحية الحادث إلى مثواه الأخير في قرية الشيخ دنون اليوم، الثلاثاء، بعد صلاة الظهر مباشرة.

أُعلن في قرية الشيخ دنّون بمنطقة الجليل، شمالي البلاد، عن وفاة الشاب وئام ماهر كردي، عن عمر ناهز 21 عامّا، متأثرا بإصابته في حادث طرق.

وسيُشيّع جثمان ضحية الحادث إلى مثواه الأخير في قرية الشيخ دنون اليوم، الثلاثاء، بعد صلاة الظهر مباشرة.

وكان الشاب وئام كردي قد أصيب في حادث طرق على دراجة نارية قبل أيام ونقل إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في مدينة نهريا لاستكمال العلاج، بقسم العناية الفائقة، إلا انه فراق الحياة الليلة الماضية.

وساد الحزن والأسى بين أهله وأصدقائه، وتوافد عدد من الأهالي إلى منزل العائلة الثاكلة لمواساتها والوقوف إلى جانبها في مصابها.